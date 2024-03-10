Мін'юст: Із квітня відкриють Міжнародний реєстр збитків для заяв від постраждалих

Міжнародний реєстр збитків для заяв від постраждалих відкриють із квітня цього року.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, передає "Укрінформ".

Вона зазначила, що секретаріат реєстру буде збирати заяви, обробляти їх, систематизувати, групувати й заносити у відповідні секції. При цьому з квітня запустять першу категорію реєстру. Йдеться про частину, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло.

"Через застосунок «Дія» теж можна подати заявку й отримати компенсацію за знищене чи пошкоджене майно. Цю базу на нашій українській системі вже сформовано, і її можна буде легко передати до міжнародного реєстру", - сказала Мудра.

Заступниця міністра також повідомила, що для потерпілих розроблять інструкцію, як подавати заяву. Наразі відомо, що будуть дві мови на вибір - українська та англійська, а у відповідній формі треба буде вибрати біля запропонованих тверджень «так» чи «ні».

Також до реєстру доведеться завантажувати відповідні докази. Мудра сказала, що йдеться про експертизи, свідчення, протоколи поліції, матеріали кримінальної справи і будь-які підтверджувальні документи.

Виступатиме посередником між національними реєстрами й міжнародним "Дія".

Нині налагоджують співпраця міжнародного реєстру з наявними реєстрами в Україні, які також ведуть облік пошкодженого та знищеного майна, аби можна було використовувати ці дані для верифікації заяв.

Мін'юст прогнозує, що за першою категорією надійдуть сотні тисяч заяв. Принаймні, в українському реєстрі вже зафіксовано близько 500 тисяч заяв на компенсацію.

При цьому будуть враховувати не лише матеріальні збитки, а й шкоду, заподіяну особистій недоторканності, здоров’ю. Українці також зможуть звернутися в реєстр із приводу втрати через війну або на війні своїх близьких та рідних. Зможуть скористатися реєстром і примусово депортовані чи внутрішньо переміщені особи, або ті, хто виїхали з України.

Опісля до реєстру додаватимуть нові категорії. Наприклад, для держави та юридичних осіб. Опісля з’явиться комісія, яка оброблятиме цю інформацію й на її підставі ухвалюватиме рішення про суми компенсацій.

Мудра сказала, що для того, аби утворити таку комісію, потрібна багатостороння міжнародна угода, яка має бути підписана державами й ратифікована парламентами країн-підписантів. Тоді реєстр припинить своє функціонування і стане до комісії, коли вона буде створена.

"Наша амбітна ціль – щоб проєкт угоди про міжнародну компенсаційну комісію був узгоджений до кінця поточного року. Ще якийсь час піде на її підписання й далі – на ратифікацію", – додала заступниця міністра юстиції і висловила думку, що підписантами виступатимуть ті самі держави, які взяли на себе зобов’язання стосовно створення реєстру, а також інші країни.