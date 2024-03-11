Умєров та Сирський обговорили з Остіном підготовку до наступного засідання у форматі Рамштайн

Під час розмови обговорили середньострокові та найближчі потреби та конкретні вимоги України.

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспілкувались телефоном з очільником пентагону Ллойдом Остіном про підготовку до наступного засідання у форматі Рамштайн.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Обговорили середньострокові та найближчі потреби та конкретні вимоги України. Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона”, - написав Умєров.

Також міністру оборони США надали актуальну інформацію про оперативну обстановку на полі бою.

Рустем Умєров запевнив, що Україна з нетерпінням чекає більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій можливостей під час нашої зустрічі у форматі Рамштайн.