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МЗС викликало Апостольського нунція в Україні через висловлювання Папи Франциска

Нунцію повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з росіянами.

МЗС викликало Апостольського нунція в Україні через висловлювання Папи Франциска
Папа Римський Франциск
Фото: EPA/UPG

11 березня Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ України через висловлювання Папи Франциска у ЗМІ.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з росіянами.

У МЗС зазначили, що "замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви".

Міністерство наголосило, що Україна як ніхто інший, прагне миру, але цей мир має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру.

Про які висловлювання Папи Франциска йдеться

  • Понтифік заявив, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.
  • У пресслужбі Ватикану згодом пояснили, що Понтифік закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
  • Папі Римському різко відповів Президент Володимир Зеленський: "Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором".
  • Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи вислів Папи Франциска, підкреслив, що можна ще заохотити президента РФ Володимира Путіна набратися мужності і вивести свої війська з України.
  • Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава ніколи не підніме інших прапорів, крім синьо-жовтого. Кулеба також закликав Святий Престіл "не повторювати помилок минулого та підтримати Україну та її народ у їхній справедливій боротьбі за своє життя". Також міністр запросив Понтифіка в Україну.
  • Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) закликав іти до сповіді тих, хто не вірить у перемогу України над Росією.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у Брюсселі, що капітуляція не є миром для України, а завершити війну може лише російський президент.
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