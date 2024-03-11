МЗС викликало Апостольського нунція в Україні через висловлювання Папи Франциска

Нунцію повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з росіянами.

11 березня Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ України через висловлювання Папи Франциска у ЗМІ.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з росіянами.

У МЗС зазначили, що "замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви".

Міністерство наголосило, що Україна як ніхто інший, прагне миру, але цей мир має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру.

Про які висловлювання Папи Франциска йдеться