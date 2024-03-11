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У Львові відбулося засідання українсько-польської міжурядової комісії

Сторони обговорили співробітництво у сферах торгівлі, інвестицій, енергетики, сільського господарства, транспорту й інфраструктури.

У Львові відбулося засідання українсько-польської міжурядової комісії
Ірина Верещук і Кшиштоф Гетьман
Фото: Пресслужба Мінреінтеграції

У Львові відбулося засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Як повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, українську делегацію очолювала віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. Делегацію Польщі - міністр економічного розвитку і технологій Кшиштоф Гетьман.

Учасники комісії обговорили співробітництво у сферах торгівлі та інвестицій, енергетики, охорони навколишнього середовища, сільського господарства, транспорту та інфраструктури, у кредитному секторі та митній сфері, оборонної промисловості, ветеранської політики тощо.

На засіданні розглянули стан і умови реалізації проєкту будівництва нафтопроводу Броди – Адамово. Також досягнули домовленості щодо модернізації пункту пропуску "Шегині".

Як ідеться на сайті уряду Польщі, зустріч надала можливість, серед іншого, обговорити транспортні відносини між Польщею та Україною. Важливим питанням, яке порушило під час зустрічі, стало функціонування угоди між ЄС та Україною про автомобільні перевезення вантажів. 

Представник польського Мінінфраструктури Павло Ганцарц наголосив на необхідності перегляду положень договору, щоб забезпечити умови чесної конкуренції та рівний доступ до ринку автомобільних вантажних перевезень.

Ганцарц відреагував на внесення деяких польських перевізників до списку "Миротворця".

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