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​Глава МЗС України - Папі Римському про "білий прапор": Ми ніколи не піднімемо інших прапорів, крім синьо-жовтого

Дмитро Кулеба висловив сподівання, що Папа Франциск таки знайде можливість відвідати Україну.

​Глава МЗС України - Папі Римському про "білий прапор": Ми ніколи не піднімемо інших прапорів, крім синьо-жовтого
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова глави Католицької Церкви Папи Франциска.

На своїй сторінці у соцмережі Х Кулеба наголосив, що "найсильніший той, хто у боротьбі добра зі злом встає на бік добра, а не намагається поставити їх у рівні умови та назвати це «переговорами»".

"Наш прапор синьо-жовтий. Це прапор, під яким ми живемо, вмираємо та перемагаємо. Ми ніколи не піднімемо жодних інших прапорів", - заявив міністр.

Кулеба відзначив - що стосується білого прапора, то "ми знаємо стратегію Ватикану з першої половини ХХ століття". Міністр закликав Святий Престіл "не повторювати помилок минулого та підтримати Україну та її народ у їхній справедливій боротьбі за своє життя". Також глава МЗС запросив Понтифіка в Україну.

"Ми дякуємо Його Святості Папі Франциску за його постійні молитви про мир і продовжуємо сподіватися, що після двох років спустошливої війни в самому серці Європи Понтифік знайде можливість здійснити апостольський візит до України, щоб підтримати понад мільйон українців католиків, понад п'ять мільйонів греко-католиків, усі християн та всіх українців".

Папа Франциск і "білий прапор"

  • Раніше Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.
  • У пресслужбі Ватикану згодом пояснили, що Понтифік закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
  • У свою чергу глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи вислів Папи Франциска, підкреслив, що можна ще заохотити президента РФ Володимира Путіна набратися мужності і вивести свої війська з України.
  • У січні 2024 року Папа вперше у своєму зверненні звинуватив РФ у веденні повномасштабної війни проти України.
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