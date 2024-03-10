​Глава МЗС України - Папі Римському про "білий прапор": Ми ніколи не піднімемо інших прапорів, крім синьо-жовтого

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова глави Католицької Церкви Папи Франциска.

На своїй сторінці у соцмережі Х Кулеба наголосив, що "найсильніший той, хто у боротьбі добра зі злом встає на бік добра, а не намагається поставити їх у рівні умови та назвати це «переговорами»".

"Наш прапор синьо-жовтий. Це прапор, під яким ми живемо, вмираємо та перемагаємо. Ми ніколи не піднімемо жодних інших прапорів", - заявив міністр.

Кулеба відзначив - що стосується білого прапора, то "ми знаємо стратегію Ватикану з першої половини ХХ століття". Міністр закликав Святий Престіл "не повторювати помилок минулого та підтримати Україну та її народ у їхній справедливій боротьбі за своє життя". Також глава МЗС запросив Понтифіка в Україну.

"Ми дякуємо Його Святості Папі Франциску за його постійні молитви про мир і продовжуємо сподіватися, що після двох років спустошливої війни в самому серці Європи Понтифік знайде можливість здійснити апостольський візит до України, щоб підтримати понад мільйон українців католиків, понад п'ять мільйонів греко-католиків, усі християн та всіх українців".

Папа Франциск і "білий прапор"