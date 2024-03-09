Порошенко в інтервʼю шведській газеті: настав час діставати Gpipen

Політик вважає, що тепер, коли Швеція стає повноправним членом НАТО, вона має ще більше можливостей для підтримки.

Народний депутат Петро Порошенко в інтервʼю найбільшій шведській щоденній газеті Dagens Nyheter закликав надати Україні винищувачі Gripen.

На його думку тепер, коли Швеція стала членом НАТО, настав час якомога швидше передати Gripen українському війську, йдеться на сайті "Євросолідарності". Політик як лідер політсили, що називає себе сестринською для партії шведських християнських демократів і поміркованих, привітав членство Швеції в НАТО і зазначив, що це знімає перешкоди для відправки бойових літаків Jas Gripen в охоплену війною Україну.

Видання зазначає, що декілька політичних лідерів Швеції вже давно говорять про те, що відколи країна стане повноправним членом НАТО і матиме гарантії безпеки альянсу, тоді можна буде віддати літаки.

"Коли ви станете членами НАТО, у вас буде ще більше можливостей стояти з нами пліч-о-пліч. Тому, як нам і обіцяли, просимо скоротити терміни доставки бойових літаків в Україну", – сказав він.

Швеція входить до коаліції з 11 країнами, які пообіцяли Україні бойові літаки, в основному американські F-16.

"Я знаю, що Gripen простіший, ніж F-16, і можна швидше навчити пілотів. Але винищувачі нам знадобилися б ще вчора, тому що у нас ситуація в повітряному просторі вкрай важка. Для нас це було б гарною можливістю – отримати Gripen зі Швеції, Mirage з Франції та F-16 з інших країн", – вважає він.