Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції
Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
Росія знову вдарила по місту Суми. Пошкоджено школу і медичні заклади (доповнено)
Росія знову вдарила по місту Суми. Пошкоджено школу і медичні заклади (доповнено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
ГоловнаПолітика

Естонія планує підписати безпекову угоду з Україною

Коли угоду підпишуть, поки невідомо.

Естонія планує підписати безпекову угоду з Україною
Естонія хоче підписати безпекову угоду з Україною

Слідом за іншими державами підписати угоду про безпекову співпрацю з Україною планує і Естонія. 

Про це повідомила "Європейська правда".

"Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань (у сфері військової допомоги. – ред.)", – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Таке повідомлення дипломат зробив після зустрічі голів МЗС країн Балтії, України та Франції у Вільнюсі 8 березня.

Підписуйтесь на наш Google News

Тсахкна нагадав, що Естонія вклала у військову підтримку України 1,4% ВВП. Естонія продовжить і надалі підтримувати Україну - наступного тижня має схвалити новий пакет військової допомоги.

"Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку", – наголосив голова естонської дипломатії.

Маргус Тсахкна закликав укласти таке ж зобов’язання і інші західні країни. Таке зобов’язання дозволить Україні розраховувати на 120 млрд євро військової підтримки на рік. Такої суми буде "достатньо, щоб відтіснити росіян" з українських територій.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

За дорученням Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

Пізніше представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies