Він заявив, що майбутнє України в Європі.

Сьогодні, 8 березня, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прибув в Україну.

Про це він повідомив у соцмережі X.

"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити тверду підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на увазі Кремль. Їхнє майбутнє в Європі", – написав Домбровскіс.

Зі свого боку, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зустріла Домбровскіса у столиці України.

"Рада знову вітати Валдіса Домбровскіса у Києві в цей особливий день. З Міжнародним жіночим днем! Символічно поруч із моєю улюбленою статуєю святої Ольги в бронежилеті", – написала Матернова у соцмережі Х.

Great to welcome ⁦@VDombrovskis⁩ back in Kyiv on this special day. Happy #InternationalWomensDay! Symbolically under my favourite statue of St. Olha wearing a bullet proof vest. #SlavaUkraïni pic.twitter.com/fMQGL4skp9 — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) March 8, 2024

Зазначимо, Валдіс Домбровскіс із 2016 року є віцепрезидентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу, з 2014 року є віцепрезидентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу.

Також був прем'єр-міністром та міністром фінансів Латвії.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує цього року відкрити перемовини про вступ до Євросоюзу. Вже в березні мають розпочати скринінг. Київ пропонує, щоб почали з аграрної сфери.