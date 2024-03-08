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Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва

Він заявив, що майбутнє України в Європі.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва
Фото: Twitter/Katarina Mathernova

Сьогодні, 8 березня, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прибув в Україну.

Про це він повідомив у соцмережі X. 

"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити тверду підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на увазі Кремль. Їхнє майбутнє в Європі", – написав Домбровскіс.

Зі свого боку, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зустріла Домбровскіса у столиці України.

"Рада знову вітати Валдіса Домбровскіса у Києві в цей особливий день. З Міжнародним жіночим днем! Символічно поруч із моєю улюбленою статуєю святої Ольги в бронежилеті", – написала Матернова у соцмережі Х.

 

Зазначимо, Валдіс Домбровскіс із 2016 року є віцепрезидентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу, з 2014 року є віцепрезидентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу.

Також був прем'єр-міністром та міністром фінансів Латвії.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує цього року відкрити перемовини про вступ до Євросоюзу. Вже в березні мають розпочати скринінг. Київ пропонує, щоб почали з аграрної сфери.

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