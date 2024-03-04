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Шмигаль розраховує цього року відкрити перемовини про вступ до Євросоюзу

Вже в березні мають розпочати скринінг. Київ пропонує, щоб почали з аграрної сфери. 

Шмигаль розраховує цього року відкрити перемовини про вступ до Євросоюзу
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешенко

Наразі Україна перебуває на етапі отримання переговорної рамки щодо вступу до Євросоюзу. Держава розраховує, що вже в березні отримає від Єврокомісії цю рамку.

Також триває робота над початком перемовин про вступ України – вона включає 35 пунктів. Перемовини передбачають проведення відповідного скринінгу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на річній пресконференції.

"Я вважаю, що будуть розділи доволі складі, але першим ми просили Єврокомісію і дали цю пропозицію на кордоні з Польщею, розпочати скринінг аграрної сфери", – сказав він.

Цей скринінг складатиметься з трьох кластерів. Шмигаль вважає, що скринінг дозволить продемонструвати те, що Україна експортує в ЄС аграрну продукцію належної якості.

Прем'єр переконаний, що цього року ми відкриємо перемовини про вступ до Євросоюзу. Він розраховує, що це відбудеться вже в березні. 

"Виконали сім рекомендацій Євросоюзу. Зараз завершили виконання чотирьох додаткових рекомендацій, остаточний документ затвердили урядовим рішенням", – сказав він.

  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що Україна повинна отримати переговорну рамку вже в березні. Спочатку прогнозували, що це відбудеться лише влітку. 
  • Скринінг, про який йдеться, передбачає перевірку українського законодавства на відповідність європейському. 
  • Докладно про шлях України в Євросоюз – у матеріалі на LB.
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