Росія оголосила в "міжнародний розшук" експосла України в Казахстані

У 2022 в інтерв'ю Врублевський сказав: "Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям".

У Росії заочно арештували колишнього посла України в Казахстані Петра Врублевського за обвинувачуванням у "збудженні ненависті чи ворожнечі".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Українського дипломата оголосили у федеральний та міжнародний розшук. А на початку лютого Росфінмоніторинг вніс Врублевського до переліку "терористів та екстремістів".

Врублевський був послом України в Казахстані з грудня 2020 року до жовтня 2022. До цього був радником-посланником посольства України в Білорусі.

У серпні 2022 фрагмент інтерв'ю із Врублевським розійшовся у пропагандистських ЗМІ Росії. В ньому дипломат, висловлюючись про розв'язану Москвою війну, сказав: "чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям".

У МЗС Казахстана тоді висловили протест послу України і викликали посла. При цьому Казахстан відхилив вимогу Росії вислати Врублевського, звинувативши Москву в неналежному тоні у відносинах між "рівними стратегічними партнерами".

У жовтні 2022 президент Володимир Зеленський звільнив Врублевського з посади посла України у Казахстані. Наразі місце українського посла в Казахстані є вакантним.