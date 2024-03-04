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Російський фрегат зайшов у катарський порт

Корабель РФ візьме участь в оборонній виставці у Досі.

Російський фрегат зайшов у катарський порт
Фрегат Тихоокеанського флоту Росії "Маршал Шапошников"
Фото: EPA/UPG

Фрегат Тихоокеанського флоту Росії "Маршал Шапошников" зайшов у катарський порт Хамад, пише Reuters з посиланням на російські ЗМІ.

Москва візьме участь в оборонній виставці DIMDEX-2024.

“На причалі відбулася церемонія зустрічі російського військового корабля, в якій взяли участь представники посольства Росії в Катарі та офіцери військово-морських сил країни перебування”, − йдеться у повідомленні пресслужби флоту. 

Есмінець, який у січні провів протичовнові навчання в Південнокитайському морі, з 22 січня перебуває в “далекому поході”.

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Міжнародна морська оборонна виставка та конференція в Досі відбудеться 4-6 березня.

  • Раніше у Міноборони Великої Британії заявили, що спроби росіян подолати український успіх у морській війні зазнають невдач.
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