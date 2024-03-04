Російський фрегат зайшов у катарський порт

Фрегат Тихоокеанського флоту Росії "Маршал Шапошников" зайшов у катарський порт Хамад, пише Reuters з посиланням на російські ЗМІ.
Москва візьме участь в оборонній виставці DIMDEX-2024.
“На причалі відбулася церемонія зустрічі російського військового корабля, в якій взяли участь представники посольства Росії в Катарі та офіцери військово-морських сил країни перебування”, − йдеться у повідомленні пресслужби флоту.
Есмінець, який у січні провів протичовнові навчання в Південнокитайському морі, з 22 січня перебуває в “далекому поході”.
Міжнародна морська оборонна виставка та конференція в Досі відбудеться 4-6 березня.
- Раніше у Міноборони Великої Британії заявили, що спроби росіян подолати український успіх у морській війні зазнають невдач.