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У лютому середньодобова кількість втрат росіян стала найвищою з початку війни, — розвідка

Росія веде виснажливу війну, попри великі втрати на полі бою.

У лютому середньодобова кількість втрат росіян стала найвищою з початку війни, — розвідка
Фото: Скрін з відео

Середньодобові  втрати росіян (убитих і поранених) в Україні за лютий 2024 року були найбільшими від початку повномасштабної війни.

Про це в мережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними розвідки, у лютому втрати російських військ у середньому становили 983 особи за добу. Це відображає готовність Росії вести масовану виснажливу війну.﻿﻿﻿На сьогоднішній день Росія, ймовірно, втратила понад 355 000 убитих і поранених за час повномасштабного вторгнення.

Незважаючи на великі втрати, керівництво РФ посилило тиск на лінії фронту.

За даними Генштабу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росія втратила вже 416 800 військових.

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