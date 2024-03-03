У лютому середньодобова кількість втрат росіян стала найвищою з початку війни, — розвідка

Середньодобові втрати росіян (убитих і поранених) в Україні за лютий 2024 року були найбільшими від початку повномасштабної війни.

Про це в мережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними розвідки, у лютому втрати російських військ у середньому становили 983 особи за добу. Це відображає готовність Росії вести масовану виснажливу війну.﻿﻿﻿На сьогоднішній день Росія, ймовірно, втратила понад 355 000 убитих і поранених за час повномасштабного вторгнення.

Незважаючи на великі втрати, керівництво РФ посилило тиск на лінії фронту.

За даними Генштабу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росія втратила вже 416 800 військових.