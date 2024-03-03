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Канада готує новий пакет санкцій проти РФ, — Reuters

Санкції запровадять через смерть Навального.

Канада готує новий пакет санкцій проти РФ, — Reuters
Фото: EPA

Уряд Канади у неділю, 3 березня, оголосив про новий раунд санкцій проти Росії через смерть опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що останні санкції будуть спрямовані проти шістьох російських посадовців, у тому числі високопосадовців і високопоставлених співробітників російської прокуратури, судових і пенітенціарних служб.

23 лютого Сполучені Штати оголосили про масштабний пакет санкцій проти Росії у відповідь на смерть російського політика Олексія Навального і “як відплату за дворічну війну, яку Володимир Путін розпочав проти України”.

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