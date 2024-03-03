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Експорт з Туреччини в Росії впав на тлі західних санкцій, — Reuters

За рік експорт між країнами впав на 33%.

Експорт з Туреччини в Росії впав на тлі західних санкцій, — Reuters
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Експорт з Туреччини в Росі за рік впав на 33%на тлі західних санкцій, пише Reuters.

Лише лютому експорт з Туреччини до РФ впав до 670 млн доларів порівняно з 1,1 млрд доларів у лютому 2023 року.

Також, знизився й імпорт енергоносіїв: скоротилися поставки російської нафти до Туреччини.

Загалом імпорт з РФ впав на 36,65% у річному обчисленні — до 1,3 млрд доларів у лютому поточного року порівняно з 2 млрд доларів у лютому 2023-го.

Перш за все це пов'язано з введеними західними антиросійськими санкціями, а також вторинними обмеженнями проти турецьких компаній, які сприяють Росії обходити західні обмеження.

  • Анкара виступає проти санкцій Заходу проти Москви попри критику вторгнення Росії в Україну. Хоча Туреччина заявила, що на території країни санкції обходити не зможуть, торік Вашингтон посилив тиск, щоб припинити транзит товарів подвійного призначення, які Росія може використовувати на полі бою. Сполучені Штати попередили, що турецькі банки та компанії можуть постраждати від наступних американських санкцій.
  • Росія є найбільшим експортером сирої нафти та дизельного палива в бідну енергоресурсами Туреччину. За 11 місяців 2023 року Москва доставила Анкарі 8,9 мільйона тонн сирої нафти та 9,4 мільйона тонн дизельного палива.
  • Загроза США застосувати санкції до фінансових фірм, які ведуть бізнес з Москвою, послабила турецько-російську торгівлю.
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