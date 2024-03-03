Експорт з Туреччини в Росії впав на тлі західних санкцій, — Reuters

За рік експорт між країнами впав на 33%.

Експорт з Туреччини в Росі за рік впав на 33%на тлі західних санкцій, пише Reuters.

Лише лютому експорт з Туреччини до РФ впав до 670 млн доларів порівняно з 1,1 млрд доларів у лютому 2023 року.

Також, знизився й імпорт енергоносіїв: скоротилися поставки російської нафти до Туреччини.

Загалом імпорт з РФ впав на 36,65% у річному обчисленні — до 1,3 млрд доларів у лютому поточного року порівняно з 2 млрд доларів у лютому 2023-го.

Перш за все це пов'язано з введеними західними антиросійськими санкціями, а також вторинними обмеженнями проти турецьких компаній, які сприяють Росії обходити західні обмеження.