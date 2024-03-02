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США скинули з літаків їжу над Газою

Раніше ООН повідомила, що чверть Гази перебуває за крок від голоду. Американці планують здійснювати подібні місії із десантування гуманітарної допомоги і в майбутньому.

США скинули з літаків їжу над Газою
Фото: скріншот відео

Військово-повітряні сили США у співпраці з Королівськими ВПС Йорданії в суботу, 2 березня, здійснили десантування гуманітарної допомоги в Газу, яка містила понад 38 тисяч порцій їжі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Центрального командування Сполучених Штатів.

Американські літаки 2 березня, між 15:00 та 17:00 за місцевим часом, скинули понад 38 000 порцій їжі уздовж берегової лінії Гази з метою надати цивільним особам життєво важливу допомогу.

Американці планують здійснювати подібні місії із десантування гуманітарної допомоги і в майбутньому.

“Ці десантування є частиною постійних зусиль з метою доставити більше допомоги в Газу, зокрема шляхом розширення потоку допомоги через наземні коридори та маршрути”, – йдеться у пресрелізі американського командування.

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