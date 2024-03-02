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Іран рахує голоси на виборах до парламенту та Асамблеї експертів

Перші опитування показали, що явка на цих виборах може бути рекордно низькою.

Іран рахує голоси на виборах до парламенту та Асамблеї експертів
Парламентські вибори в Ірані, 1 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Іран почав підрахунок бюлетенів на виборах до парламенту та Асамблеї експертів, пише BBC.

Попри заклик верховного лідера аятоли Алі Хаменеї до участі у виборах, думки іранців щодо голосування розділилися.

Іранський парламент 2020 року обрали під час пандемії коронавірусу із явкою 42,57% – офіційно найнижчою з часів Ісламської революції 1979 року.

Перші опитування показали, що явка на цих виборах може бути рекордно низькою, зокрема у столиці Тегерані. Державне соціологічне агентство спрогнозувало, що на парламентських виборах проголосує 41% електорату – найменше за 12 виборів депутатів.

Парламентські вибори в Ірані, 1 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Парламентські вибори в Ірані, 1 березня 2024 року

  • Вибори, які відбулися в Ірані, стали першими після антиурядових протестів 2022 року, викликаних смертю Махси Аміні. Право голосу мають більше ніж 61,2 мільйона мешканців країни.
  • Асамблея експертів – це впливова група священнослужителів. Асамблея обирає та контролює верховного лідера Ірану, який приймає ключові рішення щодо важливих для виборців питань, таких як соціальні свободи та економічні умови. 
  • Вибори проходять на тлі економічного спаду та посилення репресій влади проти інакодумців. За заклики до бойкоту голосування поліція затримали кілька осіб.
  • Відомі діячі, зокрема лауреатка Нобелівської премії миру, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, закликали бойкотувати вибори, назвавши їхні результати заздалегідь визначеними.
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