Перші опитування показали, що явка на цих виборах може бути рекордно низькою.

Парламентські вибори в Ірані, 1 березня 2024 року

Іран почав підрахунок бюлетенів на виборах до парламенту та Асамблеї експертів, пише BBC.

Попри заклик верховного лідера аятоли Алі Хаменеї до участі у виборах, думки іранців щодо голосування розділилися.

Іранський парламент 2020 року обрали під час пандемії коронавірусу із явкою 42,57% – офіційно найнижчою з часів Ісламської революції 1979 року.

Перші опитування показали, що явка на цих виборах може бути рекордно низькою, зокрема у столиці Тегерані. Державне соціологічне агентство спрогнозувало, що на парламентських виборах проголосує 41% електорату – найменше за 12 виборів депутатів.

Фото: EPA/UPG Парламентські вибори в Ірані, 1 березня 2024 року