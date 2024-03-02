Іран почав підрахунок бюлетенів на виборах до парламенту та Асамблеї експертів, пише BBC.
Попри заклик верховного лідера аятоли Алі Хаменеї до участі у виборах, думки іранців щодо голосування розділилися.
Іранський парламент 2020 року обрали під час пандемії коронавірусу із явкою 42,57% – офіційно найнижчою з часів Ісламської революції 1979 року.
Перші опитування показали, що явка на цих виборах може бути рекордно низькою, зокрема у столиці Тегерані. Державне соціологічне агентство спрогнозувало, що на парламентських виборах проголосує 41% електорату – найменше за 12 виборів депутатів.
- Вибори, які відбулися в Ірані, стали першими після антиурядових протестів 2022 року, викликаних смертю Махси Аміні. Право голосу мають більше ніж 61,2 мільйона мешканців країни.
- Асамблея експертів – це впливова група священнослужителів. Асамблея обирає та контролює верховного лідера Ірану, який приймає ключові рішення щодо важливих для виборців питань, таких як соціальні свободи та економічні умови.
- Вибори проходять на тлі економічного спаду та посилення репресій влади проти інакодумців. За заклики до бойкоту голосування поліція затримали кілька осіб.
- Відомі діячі, зокрема лауреатка Нобелівської премії миру, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, закликали бойкотувати вибори, назвавши їхні результати заздалегідь визначеними.