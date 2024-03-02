Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями
У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
ГоловнаСвіт

Росія провела чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", — ISW

Таким чином РФ намагається залякати Захід, щоб скоротити військову допомогу для України.

Росія провела чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", — ISW
МБР ‘Ярс’ на параді у Москві

1 березня Росія заявила про чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". У міноборони РФ заявили, що на цей раз нібито все пройшло вдало, — повідомляє ISW.

Аналітики ISW зазначають, що Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" для того, щоб вселити страх для Заходу і таким чином послабити підтримку України.

"1 березня Міноборони Росії заявило, що російські війська провели успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс", оснащеної ракетою залпового наведення (РСЗН)", — зазначається у повідомленні.

За оцінками ISW, Кремль часто використовує залякування ядерною зброєю, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України.

Військові аналітики впевнені, що використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є малоймовірним.

  • 1 листопада 2023 року Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies