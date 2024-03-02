Росія провела чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", — ISW

1 березня Росія заявила про чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". У міноборони РФ заявили, що на цей раз нібито все пройшло вдало, — повідомляє ISW.
Аналітики ISW зазначають, що Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" для того, щоб вселити страх для Заходу і таким чином послабити підтримку України.
"1 березня Міноборони Росії заявило, що російські війська провели успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс", оснащеної ракетою залпового наведення (РСЗН)", — зазначається у повідомленні.
За оцінками ISW, Кремль часто використовує залякування ядерною зброєю, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України.
Військові аналітики впевнені, що використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є малоймовірним.
- 1 листопада 2023 року Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ.