Росія провела чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", — ISW

Таким чином РФ намагається залякати Захід, щоб скоротити військову допомогу для України.

МБР ‘Ярс’ на параді у Москві

1 березня Росія заявила про чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". У міноборони РФ заявили, що на цей раз нібито все пройшло вдало, — повідомляє ISW.

Аналітики ISW зазначають, що Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" для того, щоб вселити страх для Заходу і таким чином послабити підтримку України.

"1 березня Міноборони Росії заявило, що російські війська провели успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс", оснащеної ракетою залпового наведення (РСЗН)", — зазначається у повідомленні.

За оцінками ISW, Кремль часто використовує залякування ядерною зброєю, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України.

Військові аналітики впевнені, що використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є малоймовірним.