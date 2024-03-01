Литва закрила ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Голова МЗС Литви вважає, що поки немає потреби в більш жорстких заходах.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю є сигналом про те, що двері для білорусів прикриті.

Про це повідомляє Delfi.

"Це досить сильний сигнал, що до Литви мають приїжджати ті, хто точно знає, що хоче бути тут, і ті люди, які нам найбільше потрібні", – заявив Ландсбергіс.

Він додав, що наразі немає потреби в більш жорстких заходах.

Також міністр зауважив, що системні рішення щодо білоруських громадян не можуть ухвалюватися на підставі виняткових випадків.