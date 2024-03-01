Литва закрила ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю є сигналом про те, що двері для білорусів прикриті.
Про це повідомляє Delfi.
"Це досить сильний сигнал, що до Литви мають приїжджати ті, хто точно знає, що хоче бути тут, і ті люди, які нам найбільше потрібні", – заявив Ландсбергіс.
Він додав, що наразі немає потреби в більш жорстких заходах.
Також міністр зауважив, що системні рішення щодо білоруських громадян не можуть ухвалюватися на підставі виняткових випадків.
- 21 лютого уряд Литви схвалив закриття двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю – Райгардас та Лаворішкес. Вони будуть закриті з 1 березня 2024. Через ці пункти не зможуть пересуватися ні пішоходи, ні транспорт.
- З весни буде обмежено рух пішоходів і велосипедистів через КПП у "Медінінкай" і "Шальчінінкай".
- У серпні 2023 року влада Литви закрила два з шести прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю.