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Литва закрила ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Голова МЗС Литви вважає, що поки немає потреби в більш жорстких заходах.

Литва закрила ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Литовський прикордонник на кордоні з Білоруссю
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю є сигналом про те, що двері для білорусів прикриті. 

Про це повідомляє Delfi.

"Це досить сильний сигнал, що до Литви мають приїжджати ті, хто точно знає, що хоче бути тут, і ті люди, які нам найбільше потрібні", – заявив Ландсбергіс.

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Він додав, що наразі немає потреби в більш жорстких заходах. 

Також міністр зауважив, що системні рішення щодо білоруських громадян не можуть ухвалюватися на підставі виняткових випадків. 

  • 21 лютого уряд Литви схвалив закриття двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю – Райгардас та Лаворішкес. Вони будуть закриті з 1 березня 2024. Через ці пункти не зможуть пересуватися ні пішоходи, ні транспорт. 
  • З весни буде обмежено рух пішоходів і велосипедистів через КПП у "Медінінкай" і "Шальчінінкай".
  • У серпні 2023 року влада Литви закрила два з шести прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю.
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