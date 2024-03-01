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Байден підписав закон, який відтерміновує шатдаун

Тимчасовий бюджет діятиме до 8 та 22 березня в залежності від статті видатків.

Байден підписав закон, який відтерміновує шатдаун
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 1 березня, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет.

Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена.

Підписаний Байденом закон надає федеральним агентствам асигнування на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів і заходів.

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Частина статей фінансуватиметься до 8 березня, а решта - до 22 березня 2024 року.

  • У США немає єдиного закону про бюджет: фінансування усіх урядових установ визначається 12 окремими документами. 

  • Якщо їх не встигають ухвалити вчасно, в країні настає повний або частковий шатдаун: відомства припиняють роботу, бо їм на законодавчому рівні заборонено працювати без фінансування. 

  • За останні чотири десятиліття в США відбулося 10 шатдаунів. 

  • Якщо конгресмени не здатні домовитися про новий фінансовий документ, вони можуть ухвалити продовження фінансування установи на минулорічному рівні. Тоді дедлайн щодо рішення переноситься на пізнішу дату.

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