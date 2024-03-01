Байден підписав закон, який відтерміновує шатдаун

Сьогодні, 1 березня, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет.

Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена.

Підписаний Байденом закон надає федеральним агентствам асигнування на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів і заходів.

Частина статей фінансуватиметься до 8 березня, а решта - до 22 березня 2024 року.

У США немає єдиного закону про бюджет: фінансування усіх урядових установ визначається 12 окремими документами.

Якщо їх не встигають ухвалити вчасно, в країні настає повний або частковий шатдаун: відомства припиняють роботу, бо їм на законодавчому рівні заборонено працювати без фінансування.

За останні чотири десятиліття в США відбулося 10 шатдаунів.