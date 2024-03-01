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Швейцарія вирішила приєднатися до 13-го пакету санкції ЄС проти Росії

Обмежувальні  заходи набули чинності 1 березня о 18.00.

Швейцарія вирішила приєднатися до 13-го пакету санкції ЄС проти Росії
Фото: EPA

Влада Швейцарії оголосила про приєднання до 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це йдеться на сайті Федеральної ради країни.

Берн розширив свої санкційні списки і включив до них ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб.

"Під санкції знову потрапили фізичні, юридичні особи та організації, які в основному працюють у військово-промисловому комплексі Росії і займаються виробництвом ракет, безпілотників, зенітно-ракетних спрямовані на російські компанії та приватних осіб, які займаються постачанням до Росії оборонної техніки з КНДР. Санкції також були застосовані до суддів та посадових осіб із окупованих територій України, а також до осіб та організацій, причетних до примусового переміщення українських дітей", - йдеться на сайті Ради.

Додаткові торгові обмеження вели, щоб "ще більше завадити Росії отримувати чутливі товари і технології для російської армії", зазначили у Федеральній Раді. Розширили і список товарів, що входять у заборону на експорт: наприклад, тепер заборонено продавати й експортувати до Росії комплектуючі, що використовуються при проєктуванні та виробництві дронів.

Обмежувальні  заходи набули чинності 1 березня о 18.00.

  • 23 лютого Євросоюз схвалив 13-ий пакет санкцій проти Росії.
  • Блок запровадив обмеження щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
  • Санкції ввели проти тих, є відповідальним за продовження незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни путінського режиму, і тих, хто надає їй суттєву підтримку.
  • 1 березня Японія схвалила нові санкції через вторгнення Росії в Україну, намагаючись продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами “Групи семи”.
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