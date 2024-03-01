Тейшейра уклав угоду зі слідством у "справі документів Пентагона" і готовий визнати свою вину, − New York Times

Військовий постане перед федеральним судом у понеділок.

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джейк Тейшейра, якого обвинувачують у викладенні десятків секретних документів у соціальні мережи, визнає свою провину.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Федеральні прокурори повідомили суддів, що Тейшейра, який раніше не визнавав себе винним, має намір змінити свої свідчення.

Відомо, що він погодився на угоду зі слідством. Угода, ймовірно, передбачатиме тюремне ув’язнення, але менше ніж 60 років, які загрожували Тейшейрі за звинуваченням у неналежному поводженні та публічному розголошенні таємниць національної оборони.

Військовий має постати перед федеральним судом наступного понеділка.

Справа Тейшейри: що було раніше