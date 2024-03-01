Тейшейра уклав угоду зі слідством у "справі документів Пентагона" і готовий визнати свою вину, − New York Times

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джейк Тейшейра, якого обвинувачують у викладенні десятків секретних документів у соціальні мережи, визнає свою провину.
Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.
Федеральні прокурори повідомили суддів, що Тейшейра, який раніше не визнавав себе винним, має намір змінити свої свідчення.
Відомо, що він погодився на угоду зі слідством. Угода, ймовірно, передбачатиме тюремне ув’язнення, але менше ніж 60 років, які загрожували Тейшейрі за звинуваченням у неналежному поводженні та публічному розголошенні таємниць національної оборони.
Військовий має постати перед федеральним судом наступного понеділка.
Справа Тейшейри: що було раніше
- На початку квітня 2023 року в соціальних мережах були опубліковані засекречені військові документи щодо планів США і НАТО щодо нарощення української армії перед запланованим контрнаступом.
- Спершу повідомлялося, що група розслідувачів Bellingcat знайшла можливі першоджерела "злитих матеріалів Пентагону". Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах. Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку військових документів, а згодом ФБР заарештувало 21-річного Джека Тейшейру, якого підозрюють у "зливі".
- Невдовзі стало відомо, що військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Тейшейра розміщував конфіденційну інформацію на декілька місяців раніше, ніж було відомо раніше, і в набагато чисельнішій групі чату. Як писав The New York Times, користувач Discord, що відповідає профілю Джека Тейшейри, поширював розвіддані менш ніж за дві доби до повномасштабного вторгнення РФ.
- З 7 вересня 2023 року через витік документів у США до відповідальності притягнули 15 осіб. Декого звільнили з роботи, до інших застосували позасудові покарання.