У Новій Зеландії скасували унікальний антитютюновий закон

Нова Зеландія позбулася неофіційного статусу найбільш незалежної від нікотину нації: уряд країни скасував революційну заборону на продаж тютюнових виробів народженим після 2008 року, яка потенційно мала зробити країну повністю вільною від куріння.

Як повідомляє dpa, нова коаліція звинуватила попередників у застосуванні "погано протестованого режиму, який ігнорував чудові результати інціатив щодо добровільної відмови від куріння". Також у заяві міністертва охорони здоров'я міститься критика "заборонного підходу, який має поганий вплив не лише на курців і і представників торгівлі, але й сприяє зростанню злочинності".

Натомість лейбористи називають рішення опонентів "трагічним моментом для країни". А організації, що закликають до здорового способу життя, вважають дії уряду "наміром прирікти новозеландців на залежність від нікотину і смерть". Також опозиція закидає урядовцям лобіювання тютюнових компаній, дохід яких "було поставлено вище, аніж здоров'я нації".