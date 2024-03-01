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У Новій Зеландії скасували унікальний антитютюновий закон

Відтепер людям, народженим після 2008 року, знову продаватимуть сигарети.

У Новій Зеландії скасували унікальний антитютюновий закон
Фото: The Swaddle

Нова Зеландія позбулася неофіційного статусу найбільш незалежної від нікотину нації: уряд країни скасував революційну заборону на продаж тютюнових виробів народженим після 2008 року, яка потенційно мала зробити країну повністю вільною від куріння.

Як повідомляє dpa, нова коаліція звинуватила попередників у застосуванні "погано протестованого режиму, який ігнорував чудові результати інціатив щодо добровільної відмови від куріння". Також у заяві міністертва охорони здоров'я міститься критика "заборонного підходу, який має поганий вплив не лише на курців і і представників торгівлі, але й сприяє зростанню злочинності". 

Натомість лейбористи називають рішення опонентів "трагічним моментом для країни". А організації, що закликають до здорового способу життя, вважають дії уряду "наміром прирікти новозеландців на залежність від нікотину і смерть". Також опозиція закидає урядовцям лобіювання тютюнових компаній, дохід яких "було поставлено вище, аніж здоров'я нації". 

 

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