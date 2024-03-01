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Франція закуповує безпілотники Delair для України

Україна має отримати 100 безпілотників.

Франція закуповує безпілотники Delair для України
Безпілотник Delair
Фото: Себастьян Лекорню

Франція закуповує у компанії Delair боєприпаси з дистанційним керуванням, частина з яких призначена для України.

Про це повідомив міністр оборони франції Себастьян Лекорню.

“Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним керуванням”, - написав Лекорню.

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Він додав, що безпілотники Delair надійдуть до України цього літа.

Міністр уточнив, що загалом буде замовлено 2 тис. боєприпасів з дистанційним керуванням для потреб французьких військ і потреб України.

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