Франція закуповує безпілотники Delair для України

Франція закуповує у компанії Delair боєприпаси з дистанційним керуванням, частина з яких призначена для України.

Про це повідомив міністр оборони франції Себастьян Лекорню.

“Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним керуванням”, - написав Лекорню.

Він додав, що безпілотники Delair надійдуть до України цього літа.

Міністр уточнив, що загалом буде замовлено 2 тис. боєприпасів з дистанційним керуванням для потреб французьких військ і потреб України.

Par un programme innovant, la France commande 100 munitions téléopérées à Delair, qui arriveront en 🇺🇦 dès cet été.



Au total, 2000 munitions téléopérées seront commandées à notre industrie de défense. Pour les besoins de nos armées et les besoins de l’Ukraine. pic.twitter.com/dhxUR41lPU — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 29, 2024