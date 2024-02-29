За два перші місяці ЗСУ отримали 46 зразків зброї розроблених і виготовлених в Україні

За перші два місяці 2024 року в ЗСУ кодифіковано та допущено до експлуатації вже 46 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), розроблених і виготовлених в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Це значно більше, ніж у січні-лютому минулого року", – розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Президент України визначив завдання щодо збільшення спроможностей українського оборонно-промислового комплексу з виробництва різних типів озброєння, максимального масштабування виробництва в Україні.

"Така робота вже активно ведеться. Наша "оборонка" вже дає більший результат. Почалося виробництво нових зразків озброєння: САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників, стрілецької зброї, тощо, – продовжив заступник Міністра оборони. – Ми робимо все можливе, щоб з часом Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні Сил оборони необхідною зброєю. При цьому наголошую, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими. Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати довгострокові контракти у форматі міжнародних консорціумів", — додав він.