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За два перші місяці ЗСУ отримали 46 зразків зброї розроблених і виготовлених в Україні

Серед нових зразків озброєння: САУ "Богдана", системи РЕБ, безпілотники, стрілецька зброя, тощо

За два перші місяці ЗСУ отримали 46 зразків зброї розроблених і виготовлених в Україні
САУ "Богдана"
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

За перші два місяці 2024 року в ЗСУ кодифіковано та допущено до експлуатації  вже 46 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), розроблених і виготовлених в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Це значно більше, ніж у січні-лютому минулого року", – розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Президент України визначив завдання щодо збільшення спроможностей українського оборонно-промислового комплексу з виробництва різних типів озброєння, максимального масштабування виробництва в Україні.  

"Така робота вже активно ведеться. Наша "оборонка" вже дає більший результат. Почалося виробництво нових зразків озброєння: САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників, стрілецької зброї, тощо, – продовжив заступник Міністра оборони. – Ми робимо все можливе, щоб з часом Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні Сил оборони необхідною зброєю. При цьому наголошую, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими. Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати довгострокові контракти у форматі міжнародних консорціумів", — додав він.

  • У 2023 Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів – це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Однак навіть цього недостатньо: потреби нашого фронту більші ніж виробничі спроможності і Сполучених Штатів Америки, і Євросоюзу разом узятих.
  • Крім того, на озброєнні в Україні є ракетна зброя власного виробництва, що здатна вражати цілі на 700 км.
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