Поліція внесла відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою «природна смерть».

У Бучачі, що на Тернопільщині, помер чоловік, якого "швидка" забрала з території роти охорони місцевого військкомату.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про смерть 29 лютого близько сьомої години ранку. Черговий лікар повідомив поліцію, що у лікувальному закладі раптово помер 49-річний житель Чортківського району.

"Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 27 лютого орієнтовно о 17 годині чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що на вулиці Підгаєцькій у Бучачі. За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом, анамнез — епілепсія", - повідомила пресслужба поліції.

Після розголосу трагедії у Бучачі люди вийшли до міської ради, повідомляє видання "20 хвилин. Тернопіль".

Згодом очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко на своїй фейсбук-сторінці написав, що відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою «природна смерть».

"В рамках розслідування цього кримінального провадження буде проведена повна, всебічна та об’єктивна перевірка з метою з’ясувати обставини смерті чоловіка. Слідчі опитують свідків, очевидців події, медиків, родичів потерпілого. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу", - розповів Зюбаненко.