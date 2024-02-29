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На Тернопільщині чоловік помер після перебування у військкоматі. Поліція розслідує інцидент

Поліція внесла відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою «природна смерть».

На Тернопільщині чоловік помер після перебування у військкоматі. Поліція розслідує інцидент
Фото: United24

У Бучачі, що на Тернопільщині, помер чоловік, якого "швидка" забрала з території роти охорони місцевого військкомату.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про смерть 29 лютого близько сьомої години ранку. Черговий лікар повідомив поліцію, що у лікувальному закладі раптово помер 49-річний житель Чортківського району.

"Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 27 лютого орієнтовно о 17 годині чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що на вулиці Підгаєцькій у Бучачі. За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом, анамнез — епілепсія", - повідомила пресслужба поліції.

Після розголосу трагедії у Бучачі люди вийшли до міської ради, повідомляє видання "20 хвилин. Тернопіль".

Згодом очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко на своїй фейсбук-сторінці написав, що відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою «природна смерть».

"В рамках розслідування цього кримінального провадження буде проведена повна, всебічна та об’єктивна перевірка з метою з’ясувати обставини смерті чоловіка. Слідчі опитують свідків, очевидців події, медиків, родичів потерпілого. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу", - розповів Зюбаненко.

  • Торік восени у соцмережах поширювали відео, на якому було зафіксовано побиття чоловіків у стінах, як зазначається, тернопільського військкомату. Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони тернопільського ТСК.
  • Відео з побиттям було уже третім за два дні, яке надіслали у редакцію місцевого видання читачі. На перших двох чоловіків "ловили" на вулицях міста і силою заштовхували в бус.
  • До цього у Чернівецькому обласному центрі комплектування почали проводити службову перевірку через відео з побиттям чоловіка у приміщенні військкомату.
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