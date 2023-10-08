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У Тернопільському військкоматі били та принижували мобілізованих. ДБР порушило справу

Нагляд за розслідуванням здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

У Тернопільському військкоматі били та принижували мобілізованих. ДБР порушило справу
Фото: Скріншот з відео

У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано побиття чоловіків у стінах, як зазначається, тернопільського військкомату. Про це пише місцеве видання "20 хвилин".

Це вже третє відео за два дні, яке надіслали у редакцію читачі, повідомляє видання. На перших двох чоловіків "ловили" на вулицях міста і силою заштовхували в бус, на нинішньому - побиття. 

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції в області зазначили, що справу розслідує Державного бюро розслідувань. 

"За всіма фактами працівники поліції поінформували ДБР, які, у свою чергу, внесли відомості про події, що відбувались на Тернопільщині, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 426-1 Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Нагляд за розслідуваннями цих кримінальних проваджень здійснюватиме військова прокуратура, наголосили у поліції.

"За кількома фактами зареєстровані кримінальні провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України, – повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко. –  Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

На індицент також відреагував мер Тернополя Сергій Надал, він закликав коректно ставитися до мобілізованих.

"Звертаюся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування. Є інформація, що ваші "окремі" працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для "окремих" працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими. Звертаюсь до тернополян: якщо вам відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, терміново повідомляйте у військову прокуратуру та поліцію. Під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення, відповідно до вимог законодавства!", –  написав Надал. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про проведення перевірки.

"За цим фактом розпочинаємо перевірку для того, щоб встановити обставини порушення прав людини", –  йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило зловживання у запорізькому військкоматі при вилученні автомобілів на потребу військових – посадовець незаконно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму в 11 млн грн.

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