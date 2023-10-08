Російські війська обстріляли Константинівку "Іскандером". Поранено дитину

Наразі відомо про чотирьох поранених серед яких дитина.

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У неділю вранці російські війська обстріляли Констянтинівку Донецької області крилатою ракетою "Іскандер".

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов у коментарі "Суспільне Донбас".

"Обстріл відбувся о 6:25 крилатою ракетою "Іскандер". Наразі відомо про 4-х поранених, з них одна дитина (2014 р.н.)", — розповів Рослов.

Внаслідок удару пошкоджені 19 приватних будинків, 10 багатоквартирних будинків, котельня, газогін, лінія електропередач й автомобіль.

Фото: Суспільне Донбас

Внаслідок обстрілу міста усі четверо постраждалих отримали легкі поранення — їм надана вся необхідна медична допомога, — повідомив начальник Донецької ОВА Ігор Мороз.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог масовано обстріляв Херсонщину. Внаслідок атаки постраждали десятки цивільних, серед них 9-тимісячне немовля.