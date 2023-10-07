За рік виробництво дронів виросло в сотню разів, - Шмигаль

Очільник уряду повідомив, що шлях дрону від розробки до його закупівлі тепер максимально короткий.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за рік виробництво дронів виросло в сотню разів.

Про це він розповів під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

Очільник уряду розповів, що держава працює над посиленням власних оборонних спроможностей та відновленням.

“Були радикально змінені підходи до розвитку українського ВПК, а на базі «Укроборонпрому» створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління. Шлях дрону від розробки до його закупівлі тепер максимально короткий. За рік виробництво дронів виросло в сотню разів”, - повідомив прем’єр.

Він зазначив, що розробкою безпілотників почали займатися понад 200 українських компаній.

Нагадаємо, нещодавно глава Мінцифри повідомив, що військові отримали майже 2 000 безпілотників із штучним інтелектом від "Армії дронів". Вони оснащені потужною камерою та можуть літати під дощем.

Зазначимо, ДП "Антонов" і французька компанія вироблятимуть безпілотники Aarok MALE. Запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.