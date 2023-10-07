​Шмигаль обговорив захист енергетичних об'єктів із головами обладміністрацій

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів робочу зустріч із головами обласних військових адміністрацій, під час якої обговорили захист енергетичних об'єктів і соціально-економічну ситуацію в регіонах.

Про це він повідомив у Telegram.

"Обговорили нагальні питання, серед яких проєкти швидкого відновлення, нові підходи у ветеранській політиці та захист енергетичних об'єктів. Заслухали інформацію від керівників областей про соціально-економічну ситуацію в регіонах. Визначили основні завдання та напрямки роботи", - написав Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що міністерствам буде дано відповідні доручення за результатами цієї наради.

Нагадаємо, раніше Шмигаль зазначив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався. За його словами, наразі побудований захист: і активний у вигляді протиповітряної оборони, і пасивний – у вигляді спеціальних конструкцій. Він уже "працює і продовжує посилюватися".