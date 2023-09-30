ООН надасть Україні 123 млн доларів для проходження зими

Також партнери України планують роздавати обігрівачі та непродовольчі товари і надавати притулок тим, хто цього потребує.

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) виділить 123 млн доларів для адресної допомоги у зимовий період постраждалим внаслідок війни в Україні.

Про йдеться у звіті УВКБ ООН, повідомляє Укрінформ.

Зазначена допомога надаватиметься готівкою, з вересня 2023 року до лютого 2024 року, задля покриття витрат на електроенергію та оренду житла. У місцях, де відсутня змога надати готівку, УВКБ ООН та партнери роздаватимуть обігрівачі та непродовольчі товари, а також нададуть притулок.

За підрахунками ООН, готівку отримають 450 тисяч людей в Україні. Ще 15,75 тисячі осіб буде забезпечено житлом або засобами обігріву.

Окрім того, 250 тисяч осіб буде забезпечено необхідними для зими непродовольчими товарами, зокрема термоковдрами, кухонними гарнітурами, матрацами, спальними мішками, лампами, термосами та рушниками. Ще 62,25 тисячі осіб отримають зимові куртки та взуття.

Також ООН забезпечить ремонт систем опалення та електропостачання у 362 будівлях, де проживає 18 тисяч осіб. Крім того, підготовлено генератори, достатні для обслуговування 104 тис. осіб, які будуть розподілятися в міру необхідності. Загалом ООН обіцяє допомогти в Україні 900 тисячам осіб, які постраждали внаслідок війни.

Водночас ООН виділить 5,2 мільйона доларів на допомогу 55 тисячам біженців у Молдові. Також ці кошти підуть на підтримку понад 20 громадських приміщень, серед яких центри розміщення біженців та дитячі заклади.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цього року Україна краще готова до енерготерору Росії, який вже розпочався. Прем'єр переконаний, що разом ми пройдемо цю складну зиму.

Минулого року Росія регулярно завдавала ударів по енергооб'єктах України. Це призвело до відключень електрики та блекаутів.