За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

У Києві під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"На вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці", - йдеться в повідомленні.

На місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Фото з місця події публікують місцеві телеграм-канали.

Нагадаємо, в червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.