У Києві під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
"На вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці", - йдеться в повідомленні.
На місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Фото з місця події публікують місцеві телеграм-канали.
Нагадаємо, в червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.