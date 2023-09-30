Нагадаємо, 18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський нагородив військовослужбовців 26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, які воюють на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, оприлюднивши відповідне відео у фейсбуці.

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