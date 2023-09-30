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​Артилерія "Сталевого кордону" знищила взводний опорний пункт росіян

Прикордонники завдали ворогу нових втрат.

​Артилерія "Сталевого кордону" знищила взводний опорний пункт росіян
Фото: Скріншот відео

Артилерія "Сталевого кордону" уразила взводний опорний пункт російських загарбників, завдавши ворогу нових втрат.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, оприлюднивши відповідне відео у фейсбуці.

"Статистику втрат окупантів поповнено: артилерія "Сталевого кордону" кількома влучними пострілами "накрила" взводний опорний пункт росіян", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, 18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський нагородив військовослужбовців 26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, які воюють на Бахмутському напрямку.

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