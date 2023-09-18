Саме ця ділянка фронту сьогодні є однією з найгарячіших.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський нагородив військовослужбовців 26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, які воюють на Бахмутському напрямку.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

Зазначається, що Сирський вручив цінні подарунки та відзнаки «богам війни» – нашим артилеристам, котрі нищать ворога на Бахмутському напрямку. Саме ця ділянка фронту сьогодні є однією з найгарячіших.

"Вклад артилеристів у звільнення української землі є вагомим і одним з ключових", – наголосили в командуванні.

Фото: ОК "Північ"

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи.

При цьому за минулий тиждень ЗСУ деокупували на Бахмутському напрямку два квадратних кілометри території. Загалом звільнена під Бахмутом площа складає 51 квадратний кілометр.