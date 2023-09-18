Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сирський нагородив артилеристів, які воюють на Бахмутському напрямку

Саме ця ділянка фронту сьогодні є однією з найгарячіших.

Сирський нагородив артилеристів, які воюють на Бахмутському напрямку
Фото: ОК "Північ"

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський нагородив військовослужбовців 26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, які воюють на Бахмутському напрямку.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

Зазначається, що Сирський вручив цінні подарунки та відзнаки «богам війни» – нашим артилеристам, котрі нищать ворога на Бахмутському напрямку. Саме ця ділянка фронту сьогодні є однією з найгарячіших.

"Вклад артилеристів у звільнення української землі є вагомим і одним з ключових", – наголосили в командуванні.

Фото: ОК "Північ"

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи.

При цьому за минулий тиждень ЗСУ деокупували на Бахмутському напрямку два квадратних кілометри території. Загалом звільнена під Бахмутом площа складає 51 квадратний кілометр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies