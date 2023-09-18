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Хасиди виїжджають з Умані

Завершилися заходи з нагоди святкування Рош га-Шана.

Хасиди виїжджають з Умані
Фото: ДСНС України

Із восьмої години понеділка паломники-хасиди почали виїжджати з Умані. Святкові заходи минули без суттєвих порушень.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій у районі святкування юдейського Нового року рятувальники проводили профілактичні бесіди з паломниками, у разі необхідності надавали їм допомогу. 

У місцях масового скупчення паломників здійснювалось цілодобове чергування 7 постів ДСНС, із яких 4 пожежно-рятувальні, 2 водолазно-рятувальні та пост моніторингу радіаційної і хімічної обстановки. Додатково були залучені піші дозори ДСНС, пересувний пункт управління та кінологічний розрахунок.

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Нагадаємо, до Умані на святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року) приїхало понад 35 тисяч хасидів. З 15 по 17 вересня на могилі цадика Нахмана та у приміщеннях синагог міста проводилися культові заходи з нагоди святкування брацлавськими хасидами Рош га-Шана (Новий 5784 рік за іудейським календарем).

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