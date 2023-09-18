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У Бериславі внаслідок удару безпілотниками поранені четверо цивільних

Також зросла кількість жертв унаслідок вчорашніх ударів ворога. 

Вранці понеділка російська армія атакувала Берислав безпілотниками. Поранені четверо цивільних, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції. Усі поранені госпіталізовані.

"Поранені – це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу", – повідомив він. 

Також надійшло повідомлення про вчорашній вечірній обстріл Миколаївки. Близько девʼятої вечора окупаційні війська атакували будинки місцевих жителів. Загинув 40-річний чоловік, ще один – поранений.

Нагадаємо, що вчора росіяни вбили в Херсонській області ще двох людей, чотирьох поранили. А сьогодні вночі внаслідок обстрілу Херсона загинув чоловік, ще один був поранений. У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано. 

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