У Бериславі внаслідок удару безпілотниками поранені четверо цивільних

Вранці понеділка російська армія атакувала Берислав безпілотниками. Поранені четверо цивільних, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції. Усі поранені госпіталізовані.

"Поранені – це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу", – повідомив він.

Також надійшло повідомлення про вчорашній вечірній обстріл Миколаївки. Близько девʼятої вечора окупаційні війська атакували будинки місцевих жителів. Загинув 40-річний чоловік, ще один – поранений.

Нагадаємо, що вчора росіяни вбили в Херсонській області ще двох людей, чотирьох поранили. А сьогодні вночі внаслідок обстрілу Херсона загинув чоловік, ще один був поранений. У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.