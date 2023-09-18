Ворог атакував південь кількома хвилями "Шахедів"

Уночі ворог атакував південь України кількома хвилями ударних дронів. Сили ППО збили 18 БПЛА над Одищиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною.

Про це повідомляють у Telegram Сили оборони Півдня.

Зазначається, що над Одещиною збито 11 "Шахедів", над Миколаївською областю – 5, над Кіровоградщиною – 2.

"Знов під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь був ліквідований.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. "Шахеди" летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – окупований Крим. Усього зафіксовано 24 ударних безпілотників у напрямку Миколаївської та Одеської областей.