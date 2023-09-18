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У Хмельницькій області під час ракетної атаки спрацювала ППО. Є пошкодження від уламків (оновлено)

Інші деталі поки невідомі. 

У Хмельницькій області під час ракетної атаки спрацювала ППО. Є пошкодження від уламків (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Вранці 18 вересня під час чергової російської атаки на Україну в Хмельницькій області спрацювала протиповітряна оборона.

Повідомлення про вибухи Хмельницька ОВА опублікувала в Теlegram о 5:59. Інші деталі поки невідомі. 

"В області було чутно вибухи. Працює ППО. Детальніша інформація згодом. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" – йшлося у повідомленні. 

З 3:51 в Україні була оголошена ракетна небезпека. Повітряні сили повідомляли про фіксацію в Хмельницькій області крилатих ракет.

Оновлення. Згодом в ОВА надали деталі атаки. Влучань і постраждалих немає, але внаслідок збиття ракет вибухова хвиля пошкодила дахи та вікна у декількох будинках. Також уламки впали на територію виробництва, що спричинило вибухи та пожежу. Крім того, погоджено залізничну колію. 

Попередньої ворожої атаки область зазнала 15 вересня. ППО збила всі ударні безпілотники, але внаслідок падіння уламків були пошкодження в одному селі. Шкоди зазнали будинки, школа і котельня. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що ця атака могла бути повʼязана зі спробою росіяни знайти, де стоять українські бомбардувальники. 

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