Росіяни вночі влучили в рекреаційну інфраструктуру Одеської області

Цієї ночі російська армія знову атакувала Ізмаїльський район Одеської області. ППО збила 11 ударних безпілотників.

Постраждалих серед цивільних немає. Про це голова ОВА Кіпер повідомив у Telegram.

"Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилково. Внаслідок чого виникла пожежа, наші рятувальники все оперативно ліквідували", – заявив він.

Кіпер закликав усіх реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до безпечних місць.

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти били не лише безпілотниками, а і ракетами. Загалом ППО збила 18 із 24 БпЛА та всі 17 крилатих ракет.

Одеська область страждає від російських ударів фактично щоденно. Вчора ворог влучив у зерносховище.