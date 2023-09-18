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Росіяни вночі влучили в рекреаційну інфраструктуру Одеської області

Ворог бив безпілотниками. 

Цієї ночі російська армія знову атакувала Ізмаїльський район Одеської області. ППО збила 11 ударних безпілотників.

Постраждалих серед цивільних немає. Про це голова ОВА Кіпер повідомив у Telegram.

"Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилково. Внаслідок чого виникла пожежа, наші рятувальники все оперативно ліквідували", – заявив він.

Кіпер закликав усіх реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до безпечних місць. 

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти били не лише безпілотниками, а і ракетами. Загалом ППО збила 18 із 24 БпЛА та всі 17 крилатих ракет. 

Одеська область страждає від російських ударів фактично щоденно. Вчора ворог влучив у зерносховище. 

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