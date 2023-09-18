Учора ворог обстрілював 21 населений пункт Запоріжжя, є поранений

Упродовж доби 18 вересня ворог завдав 90 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 73 артилерійських обстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Ольгівського, Малої Токмачки, Темирівки, Полтавки, Кам'янського, Плавнів, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.

Ворог наніс 4 авіаудари по Оріхову, здійснив 7 атак безпілотниками по Малинівці, Білогір'ю, Кам'янському, Малим Щербакам й П'ятихатках, 6 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків.

Внаслідок артудару по Малій Токмачці поранення отримав 31-річний чоловік, його відвезли в лікарню. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та майна громадян.

Нагадаємо, останніми днями росіяни посилюють оборону навколо окупованого міста Токмак на Запоріжжі. Армія РФ розгортає довкола міста додаткові блокпости, ставить "їжакові" протитанкові укріплення, а також копає нові окопи.