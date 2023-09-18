Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора ворог обстрілював 21 населений пункт Запоріжжя, є поранений

Є руйнування цивільної інфраструктури.

Учора ворог обстрілював 21 населений пункт Запоріжжя, є поранений
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

Упродовж доби 18 вересня ворог завдав 90 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 73 артилерійських обстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Ольгівського, Малої Токмачки, Темирівки, Полтавки, Кам'янського, Плавнів, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.

Ворог наніс 4 авіаудари по Оріхову, здійснив 7 атак безпілотниками по Малинівці, Білогір'ю, Кам'янському, Малим Щербакам й П'ятихатках, 6 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків.

Внаслідок артудару по Малій Токмачці поранення отримав 31-річний чоловік, його відвезли в лікарню. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та майна громадян.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, останніми днями росіяни посилюють оборону навколо окупованого міста Токмак на Запоріжжі. Армія РФ розгортає довкола міста додаткові блокпости, ставить "їжакові" протитанкові укріплення, а також копає нові окопи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies