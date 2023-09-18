РФ за добу та ранок атакувала 11 областей України

У Хмельницькій області сьогодні вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи – працювали сили ППО. Внаслідок збиття ракет відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи. За попередніми даними – без постраждалих, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській області за добу було шість обстрілів (34 вибухи). Ворог стріляв по Новгород-Сіверському району із мінометів, артилерії, два випадки застосування дронів-камікадзе (коптерного типу). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській цієї ночі агресор продовжив атакувати Нікопольський район – чотири обстріли. З важкої артилерії ворог бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, шість – понівечені. Побиті й пʼять приватних будинків, сонячні панелі. Інші наслідки атак уточнюються. Люди, на щастя, цілі. Під ранок над областю збили дві крилаті ракети. Протягом дня вчора Нікопольщину атакували чотири рази. На районний центр та Марганецьку громаду російські загарбники скерували три дрони-камікадзе. По Мирівській – гатили з важкої артилерії.

У Сумській вночі росіяни здійснили обстріл з артилерії Краснопільської громади. Зафіксовано три вибухи.Вчора протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння. Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожбянська, Зноб-Новгородська громади. Великописарівська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (18 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів один житель громади загинув, ще один житель був поранений, його госпіталізовано до медичного закладу. Ворожбянська громада: здійснено артилерійський обстріл (девʼять вибухів). Під час обстрілу поранення отримав місцевий житель. Також результаті обстрілу пошкоджено чотири приватні житлові будинки, два магазини, газопровід побутового вуличного газопостачання, ЛЕП. Також пошкоджено зерносушку та елеватор на території агропідприємства.

У Луганській авіаційного удару зазнало село Надія у Сватівському районі. Артилерія ворога була спрямована переважно на Білогорівку та Невське. У Невському – 56 вибухів. За добу противник здійснив 145 обстрілів (539 снарядів).

У Харківській вчора ворог обстріляв Петропавліку, внаслідок чого пошкоджено вантажний кран ДСНС. Внаслідок обстрілу села Подоли пошкоджено будинок. Без постраждалих. Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Постраждалих та загиблих немає. Рашисти також обстріляли Вовчанськ, пошкоджено будинок та господарчу споруду.

У Запорізькій за минулу добу ворог здійснив 90 ударів по 21 населеному пункту. Артилерійські обстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Ольгівського, Малої Токмачки, Темирівки, Полтавки, Кам'янського, Плавнів, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню. Зафіксовано чотири авіаудари по Оріхову, сім БпЛА-атак по Малинівці, Білогір'ю, Кам'янському, Малим Щербакам й П'ятихатках, шість РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків. Внаслідок артудару по Малій Токмачці поранено 31-річного чоловіка. Його доправлено в лікувальну установу. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та майна громадян.

У Донецькій по населених пунктах росіяни здійснили 11 обстрілів: авіаудари "КАБ-250", ракетна система залпового вогню "Смерч", "Град", артилерія. Під вогнем рашистів – вісім населених пунктів: Авдіївка, Курдюмівка, Очеретине, село Комар, Новоукраїнка, Ласточкине, Диліївка, Курахове. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, ЛЕП, дві господарчі споруди, цивільний автомобіль. За добу по області – одна людина загинула, четверо – поранені.

У Миколаївській вночі атаки БпЛА типу "Shahed-136/131" зазнала Снігурівська громада. Уламки збитого дрону спричинили пожежу двоповерхової будівлі, яка не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає. Вчора вдень сили та засоби протиповітряної оборони знищили крилату ракету, випущену ворожим Су-35 з акваторії Чорного моря. Вчора також ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одеську сьогодні вночі ворог атакував ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Загалом зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено ППО. Детальна інформація уточнюється

У Херсонській є загиблі та постраждалі внаслідок нічних ударів. У результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один – отримав травми, йому надана допомога на місці. У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні. За добу по області противник здійснив 92 обстріли (502 снаряди), з них по Херсону – пʼять обстрілів (13 снарядів). Вчора вдень окупанти обстріляли Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець, у лікарні йому надали необхідну допомогу. Вчора окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерської громади. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть. Під вогнем була й Ольгівка Бериславського району. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано. У селі Максима Бериславського району тракторист у полі наїхав на російську міну. Через чисельні травми дорогою до лікарні чоловік помер. Також у стані середньої важкості госпіталізовано 26-річного чоловіка.

Нагадаємо, минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони знищено шість крилатих ракет та шість “Шахедів”. На жаль, внаслідок таких терористичних дій кремля, є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура.