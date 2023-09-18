Буданов назвав три основні цілі для українських безпілотників на території Росії

Він також пообіцяв відплату РФ в разі відновлення ударів по критичній інфраструктурі.

Україна має три основні цілі на території Росії для враження безпілотниками. Це виснаження російської протиповітряної оборони, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників та пошкодження військового виробництва. Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав у інтервʼю The Economist.

Прикладом останнього є нещодавня операція з враження заводу з виробництва палива в Тверській області. Буданов сказав, що "ми хочемо вивести їх із зони комфорту".

Другорядна мета – психологічна, і полягає в поширенні занепокоєння серед населення та порушенні економічних процесів всередині РФ. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.

Генерал-лейтенант Буданов відкидає припущення про те, що нова ударна потужність загрожує ескалацією або видає Україну як агресора. Він наголосив, що українські сили не порушують правил війни. За його словами, у Росії зафіксовано нуль жертв серед цивільного населення. Це свідчить про свідоме рішення України; це не питання здібностей.

"Ніхто не вірить, що Велика Британія чи США були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини", – сказав він.

Буданов сказав, що працює над тим, щоб Росія отримала відплату за ймовірну зимову кампанію ракетних ударів та атак безпілотників по критичній інфраструктурі.

"Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", – сказав він.

Але він не сподівається, що його ворог коли-небудь здасться. Буданов сказав, що війна для Росії є постійним явищем протягом всієї її історії.

"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві", – додав він.

На початку вересня представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що мета українських ударів полягає в ослабленні спроможності ворога продовжувати війну. Усі ворожі цілі пронумеровані і мають свою ієрархію. Українська воєнна розвідка застосовує для цього і безпілотники, і ракети, і агентуру на території РФ.

Однією з нещодавніх операцій ГУР на території ворога було знищення військових літаків у Пскові. Унаслідок атаки безпілотників чотири Іл-56 були знищені, ще два можуть бути пошкодженими.