Представник ГУР: воєнна розвідка України бʼє по обʼєктах у РФ, аби ослабити потенціал ворога

Метою ударів по російських військових обʼєктах є ослаблення потенціалу ворога. Українська воєнна розвідка застосовує для цього і безпілотники, і ракети, і агентуру на території РФ, розповів у ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він підкреслив, що мета ударів полягає в ослабленні спроможності ворога продовжувати війну. Усі ворожі цілі пронумеровані і мають свою ієрархію.

"Працюємо методично. Ми визначаємо найбільш критичні цілі, найбільш важливі об'єкти для рф: це військові об'єкти, об'єкти ВПК, які забезпечують виготовлення ракет та безпілотників, і це об'єкти, які забезпечують логістику", – сказав він.

Скібіцький додав, що російські цілі знищують цілеспрямовано, аби зменшити потенціал ворога та досягти ефекту доміно: коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав’язані на його продукцію, припинять військове виробництво.

Він додав, що міжнародні партнери України розуміють мету відповідних дій наших Сил безпеки та оборони на території ворога. "Ми використовуємо, зокрема, й «натівські» методики. [Західні партнери] розуміють, що це не просто, аби запустити ракету чи безпілотник по території рф. Так, є певні застереження, але з військової точки зору є повне розуміння ситуації і тих дій, які робимо ми", – зазначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що однією з нещодавніх операцій ГУР на території ворога було знищення військових літаків у Пскові. Унаслідок атаки безпілотників чотири Іл-56 були знищені, ще два можуть бути пошкодженими.

Окрім ГУР, цілі на ворожій території вражає і СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони. Вони діють і на російській, і на окупованій території. Учора СБУ допомогла вибухнути так званій виборчій дільниці в окупованому Бердянську.