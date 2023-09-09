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Росія, схоже, перекинула до Роботиного резерви, що може обмежити її здатність до наступу на інших ділянках, – МО Британії

Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на їхні оборонні лінії, особливо навколо Роботиного. 

Росія, схоже, перекинула до Роботиного резерви, що може обмежити її здатність до наступу на інших ділянках, – МО Британії
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі окупантів

Підрозділи ЗСУ просунулися до багаторівневого головного рубежу російської оборони на схід від Роботиного. Українські десантовані піхотні сили продовжують поступове тактичне просування по російських позиціях і загалом пригнічують окупаційні війська в цьому районі. 

Українські сили також продовжували тиск на російські позиції на південь від Бахмута, поступово просуваючись. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в X.

"Цілком ймовірно, що Росія передислокувала сили з інших районів лінії фронту, щоб замінити деградовані підрозділи навколо Роботиного. Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту", – припускають британці. 

Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на їхні оборонні лінії, особливо навколо Роботиного. 

Нагадаємо, Роботине було звільнено від окупантів наприкінці серпня. У районі тривають запеклі бої із ворогом. 

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