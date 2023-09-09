Росія, схоже, перекинула до Роботиного резерви, що може обмежити її здатність до наступу на інших ділянках, – МО Британії

Підрозділи ЗСУ просунулися до багаторівневого головного рубежу російської оборони на схід від Роботиного. Українські десантовані піхотні сили продовжують поступове тактичне просування по російських позиціях і загалом пригнічують окупаційні війська в цьому районі.
Українські сили також продовжували тиск на російські позиції на південь від Бахмута, поступово просуваючись. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в X.
"Цілком ймовірно, що Росія передислокувала сили з інших районів лінії фронту, щоб замінити деградовані підрозділи навколо Роботиного. Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту", – припускають британці.
Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на їхні оборонні лінії, особливо навколо Роботиного.
Нагадаємо, Роботине було звільнено від окупантів наприкінці серпня. У районі тривають запеклі бої із ворогом.