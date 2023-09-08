Головне за день. П’ятниця, 8 вересня

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на фронті відбулося 24 бойові зіткнення.

Упродовж доби Росія завдала 10 ракетних і 60 авіаударів по Україні та здійснила 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили склад боєприпасів, дев'ять артилерійським засобів, шість пунктів управління і станцію радіоелектронної боротьби противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 вересня – в нашій новині.

Росіяни скинули авіабомбу на село Одрадокам’янка Херсонської області. Внаслідок атаки загинули троє місцевих жителів.

"В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних – двох жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення", – йдеться у повідомленні МВС України.

За уточненими даними, загиблим жінкам – 48 та 40 років, чоловікові – 46.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що поранені чотири жінки. Двох потерпілих (54 та 62 роки) госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки (50 та 29 років) лікування проходитимуть амбулаторно.

Окупанти також вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік.

У Херсонській області на російській міні підірвалися троє вибухотехніків – саперів організації The HALO Trust. Вони займалися гуманітарним розмінуванням області.

"24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого. Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу", – повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

The HALO Trust – це британсько-американська неурядова організація, що займається розмінуванням територій, де точилися бої. Діє вже протягом 35 років.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна захищається проти російської агресії завдяки тому, що "величезний моральний простір світу об’єднався й допомагає боронити Україну". Тож російський диктатор Володимир Путін атакує не лише нашу державу, а саме цей моральний простір.

Про це Зеленський сказав на зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Війна проти України – це війна проти моралі. І захист України – передусім це захист моралі... Для багатьох у світі Україна – не просто держава у Європі, яка захищається від російської агресії. Для багатьох зараз Україна – це особистий моральний вибір. Вибір того, що для них цінне насправді. Вибір того, у що хочеться вірити насправді. Вибір того, що ставиш своїм найвищим і справжнім пріоритетом. Україна зараз символізує стандарт свободи, у якому люди з різних країн впізнають власні стандарти", - зазначив Президент.

Докладніше – в новині.

Минулої ночі на території муніципального ліцею, де росіяни розташували одну з "виборчих дільниць", пролунали два вибухи.

Як повідомляють джерела LB.ua, до підриву дільниці причетна Служба безпеки України.

Псевдовибори мали початися 8 вересня, але дільниця так і не відкрилася.

Окупанти налякані та в паніці вирішують, як захиститися від нових "бавовн" у виконанні СБУ.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура арештували активи ексбенефіціара АТ «КБ «Приватбанк» Ігоря Коломойського.

Арешт наклали строком на 48 годин на підставі постанови Директора НАБУ.

"Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою", - пояснили в Бюро.

Більше інформації – в новині.

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