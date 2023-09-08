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Мешканця Харківщини підозрюють у співпраці з окупантами

Чоловік працював у окупаційний поліції водієм.

Мешканця Харківщини підозрюють у співпраці з окупантами
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі поліції заочно повідомили про підозру 46-річному мешканцю Харківської області у співпраці з ворогом.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“З червня по вересень минулого року чоловік добровільно обіймав посаду поліцейського (водія) відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених “ІТТ відділу поліції № 1 (дислокація м. Куп’янськ) управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

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Мешканець сел. Дворічна здійснював пропускний режим на блокпостах, перевіряв документи у водіїв, охороняв будівлю ІТТ та конвоював незаконно затриманих громадян.

8 вересня слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури і оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Національної поліції України заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про оголошення чоловіка у розшук. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Як раніше повідомлялось, 42-річний мешканець Чкаловської об’єднаної територіальної громади Чугуївського району Харківської області за власним бажанням пішов на співпрацю з окупантами під час окупації. Чоловік збирав інформацію про односельців, їх персональні дані. Він також з’ясовував, які будинки та квартири покинули місцеві мешканці, та допомагав з розселенням там окупантів.

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