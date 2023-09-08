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Зеленський заявив про "надто довгу санкційну паузу з боку партнерів" щодо Росії

Також Президент анонсував міжнародний захід цього місяця і підготовку важливого оборонного пакету для українських захисників.

Зеленський заявив про "надто довгу санкційну паузу з боку партнерів" щодо Росії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський відзначив "надто довгу санкційну паузу з боку партнерів" щодо Росії.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 8 вересня.

Президент повідомив, що зустрівся з учасниками санкційної групи, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола

Глава держав назвав три пріоритети у питанні санкцій проти держави-агресора. "Подальші санкції проти енергосектору Росії, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору. Цей санкційний наступ світу має відновитися", - сказав Зеленський.

Також Президент анонсував міжнародний захід цього місяця і підготовку важливого оборонного пакету для українських захисників.

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Нагадаємо, нині глава ОПУ Андрій Єрмак закликав завдати санкційного удару по енергетиці Росії та перекрити кисень російському ВПК. Раніше Єрмак заявив, що Україна працюватиме з партнерами для посилення санкцій, які вдарять по виробництву російських безпілотників як от "Ланцета" і "Орлана".

Тим часом стало відомо, що ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди.

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