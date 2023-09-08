Також Президент анонсував міжнародний захід цього місяця і підготовку важливого оборонного пакету для українських захисників.

Президент Володимир Зеленський відзначив "надто довгу санкційну паузу з боку партнерів" щодо Росії.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 8 вересня.

Президент повідомив, що зустрівся з учасниками санкційної групи, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола.

Глава держав назвав три пріоритети у питанні санкцій проти держави-агресора. "Подальші санкції проти енергосектору Росії, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору. Цей санкційний наступ світу має відновитися", - сказав Зеленський.

Також Президент анонсував міжнародний захід цього місяця і підготовку важливого оборонного пакету для українських захисників.

Нагадаємо, нині глава ОПУ Андрій Єрмак закликав завдати санкційного удару по енергетиці Росії та перекрити кисень російському ВПК. Раніше Єрмак заявив, що Україна працюватиме з партнерами для посилення санкцій, які вдарять по виробництву російських безпілотників як от "Ланцета" і "Орлана".

Тим часом стало відомо, що ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди.