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ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild

ООН планує послабити санкції за чотирма пунктами, але "не для того, щоб допомогти Україні", а оскільки частина призупиненого експорту йшла на користь Світової продовольчої програми ООН.

ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
Антоніу Гутерреш
Фото: ЕРА/UPG

ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, пише DW із посиланням на німецький таблоїд Bild. 

Видання стверджує, що про це йдеться у конфіденційному листі генсека ООН Антоніу Гутерріша до глави МЗС РФ Сергія Лаврова

Зазначається, що у плані значного послаблення санкцій чотири пункти

  • повернення державних банків РФ до міжнародної платіжної системи SWIFT
  • страхування російських кораблів від українських ударів у Чорному морі
  • полегшення їхнього доступу до портів Німеччини та інших європейських країн
  • розблокування заморожених активів РФ у Європі

У публікації Bild стверджується, що ООН робить все можливе для відновлення зернової угоди, але "не для того, щоб допомогти Україні", а оскільки "майже 3% (725 тисяч тонн) призупиненого експорту зерна йшли на користь Світової продовольчої програми ООН".

Тим часом Україна офіційно запропонувала Туреччині відкрити зерновий коридор без Росії. Переговори з цього приводу можуть відбутися найближчими днями.

Раніше стало відомо, що Туреччина і ООН пропонують помʼякшити санкції проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини заявив на пресконференції з російським колегою Лавровим, що ООН підготувала новий пакет пропозицій і що вони вважають їх підходящою основою для відновлення зернового коридору.

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