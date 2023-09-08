ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild

ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, пише DW із посиланням на німецький таблоїд Bild.
Видання стверджує, що про це йдеться у конфіденційному листі генсека ООН Антоніу Гутерріша до глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Зазначається, що у плані значного послаблення санкцій чотири пункти:
- повернення державних банків РФ до міжнародної платіжної системи SWIFT
- страхування російських кораблів від українських ударів у Чорному морі
- полегшення їхнього доступу до портів Німеччини та інших європейських країн
- розблокування заморожених активів РФ у Європі
У публікації Bild стверджується, що ООН робить все можливе для відновлення зернової угоди, але "не для того, щоб допомогти Україні", а оскільки "майже 3% (725 тисяч тонн) призупиненого експорту зерна йшли на користь Світової продовольчої програми ООН".
Тим часом Україна офіційно запропонувала Туреччині відкрити зерновий коридор без Росії. Переговори з цього приводу можуть відбутися найближчими днями.
Раніше стало відомо, що Туреччина і ООН пропонують помʼякшити санкції проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини заявив на пресконференції з російським колегою Лавровим, що ООН підготувала новий пакет пропозицій і що вони вважають їх підходящою основою для відновлення зернового коридору.