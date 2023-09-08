ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild

ООН планує послабити санкції за чотирма пунктами, але "не для того, щоб допомогти Україні", а оскільки частина призупиненого експорту йшла на користь Світової продовольчої програми ООН.

ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, пише DW із посиланням на німецький таблоїд Bild.

Видання стверджує, що про це йдеться у конфіденційному листі генсека ООН Антоніу Гутерріша до глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Зазначається, що у плані значного послаблення санкцій чотири пункти:

повернення державних банків РФ до міжнародної платіжної системи SWIFT

страхування російських кораблів від українських ударів у Чорному морі

полегшення їхнього доступу до портів Німеччини та інших європейських країн

розблокування заморожених активів РФ у Європі

У публікації Bild стверджується, що ООН робить все можливе для відновлення зернової угоди, але "не для того, щоб допомогти Україні", а оскільки "майже 3% (725 тисяч тонн) призупиненого експорту зерна йшли на користь Світової продовольчої програми ООН".

Тим часом Україна офіційно запропонувала Туреччині відкрити зерновий коридор без Росії. Переговори з цього приводу можуть відбутися найближчими днями.

Раніше стало відомо, що Туреччина і ООН пропонують помʼякшити санкції проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини заявив на пресконференції з російським колегою Лавровим, що ООН підготувала новий пакет пропозицій і що вони вважають їх підходящою основою для відновлення зернового коридору.