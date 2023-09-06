Рада призначила Павла Кириленка головою АМКУ

Верховна Рада призначила Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"За" проголосували 250 депутатів.
По фракціям:
- СН - 197
- ЕС - 0
- Батьківщина - 0
- Платформа за життя та мир- 19
- За майбутнє - 7
- Голос - 0 (я теж не голосував)
- Довіра - 15
- Відновлення України - 8
- Позафракційні - 4
З 5 липня 2019 року Кириленко очолював Донецьку ОДА (ОВА). З 22 вересня 2017 року працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.
В органах Прокуратури України працював з липня 2008 року. За 11 років служби послідовно обіймав посади: помічника прокурора, прокурора відділу, заступника прокурора, прокурора Генеральної прокуратури України, начальника слідчого управління.
Нагадаємо, попередня голова АМКУ Ольга Піщанська подала заяву про звільнення. Пізніше Рада звільнила її з посади. Очікується, що Піщанська стане новим головою ФДМУ замість Рустема Умєрова, якого Рада призначила новим міністром оборони замість Резнікова.