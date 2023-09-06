Рада призначила Павла Кириленка головою АМКУ

Верховна Рада призначила Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосували 250 депутатів.

По фракціям:

СН - 197

ЕС - 0

Батьківщина - 0

Платформа за життя та мир- 19

За майбутнє - 7

Голос - 0 (я теж не голосував)

Довіра - 15

Відновлення України - 8

Позафракційні - 4

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

З 5 липня 2019 року Кириленко очолював Донецьку ОДА (ОВА). З 22 вересня 2017 року працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

В органах Прокуратури України працював з липня 2008 року. За 11 років служби послідовно обіймав посади: помічника прокурора, прокурора відділу, заступника прокурора, прокурора Генеральної прокуратури України, начальника слідчого управління.

Нагадаємо, попередня голова АМКУ Ольга Піщанська подала заяву про звільнення. Пізніше Рада звільнила її з посади. Очікується, що Піщанська стане новим головою ФДМУ замість Рустема Умєрова, якого Рада призначила новим міністром оборони замість Резнікова.