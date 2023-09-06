Навчання відбудуться з 11 по 20 вересня на території Вірменії.

Вірменія та США проведуть спільні військові навчання.

Про це повідомило Міноборони Вірменії.

Навчання передбачають вирішення стабілізаційних завдань між конфліктуючими сторонами під час миротворчої місії.

Метою навчання є підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом управління та тактичної комунікації, а також для підвищення готовності вірменського підрозділу до участі в програмі НАТО Партнерство заради миру.

Зазначимо, Партнерство заради миру (PfP) — це програма Організації Північноатлантичного договору (НАТО), спрямована на створення довіри та співпраці між державами-членами НАТО та іншими державами переважно в Європі, включаючи пострадянські країни; членами є 19 держав.

Нагадаємо, нещодавно Вірменія вперше з початку повномастабної війни надала Україні допомогу. Яку саме, наразі невідомо. Про це оголосять офіційно найближчим часом.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою.