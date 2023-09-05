Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
ГоловнаСвіт

Вірменія вперше з початку повномастабної війни надала Україні допомогу, - ЗМІ

Яку саме, наразі невідомо. Про це оголосять офіційно найближчим часом.

Вірменія вперше з початку повномастабної війни надала Україні допомогу, - ЗМІ
Фото: old.iravunk.com

Вперше з початку повномасштабної війни Вірменія надала Україні гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Яку саме допомогу отримає Україна, наразі невідомо.

За словами співрозмовників видання, про гуманітарну допомогу Україні Єреван офіційно оголосить найближчим часом.

У МЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян днями заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Пашинян звинуватив Росію в неспроможності забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо регіону Нагірний Карабах. Пашинян припустив, що Москва, яка має оборонну угоду з Вірменією та має там військову базу, не вважає його країну достатньо проросійською.

У січні Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ на своїй території.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies