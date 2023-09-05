Вірменія вперше з початку повномастабної війни надала Україні допомогу, - ЗМІ

Яку саме, наразі невідомо. Про це оголосять офіційно найближчим часом.

Вперше з початку повномасштабної війни Вірменія надала Україні гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Яку саме допомогу отримає Україна, наразі невідомо.

За словами співрозмовників видання, про гуманітарну допомогу Україні Єреван офіційно оголосить найближчим часом.

У МЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян днями заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Пашинян звинуватив Росію в неспроможності забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо регіону Нагірний Карабах. Пашинян припустив, що Москва, яка має оборонну угоду з Вірменією та має там військову базу, не вважає його країну достатньо проросійською.

У січні Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ на своїй території.